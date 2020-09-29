Тренер ПАОКа: ни мы, ни «Краснодар» не являемся фаворитами
Главный тренер ПАОКа Абель Феррейра поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Краснодаром».
«Каждый игрок должен думать только о матче и ни о чём другом. Мы должны думать о путешествии, которое проделали с самого начала квалификации. Мы должны продолжать работать с той же самоотдачей.
Когда говорим о командах, таких как мы и „Краснодар“, то нельзя сказать, что кто-то из нас является фаворитом. У каждой команды есть свои сильные стороны. Наша задача остаётся прежней», — приводит слова Феррейры официальный сайт УЕФА.
Матч ПАОК — «Краснодар» состоится 30 сентября. Встреча пройдёт в Салониках на стадионе «Тумба». Начало матча — в 22:00 мск. В первом матче «Краснодар» на своём поле выиграл со счётом 2:1.
Мурад Мусаев: в ответном матче с ПАОКом в ЛЧ «Краснодар» должен показать ту же организацию
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