Тренер ПАОКа: ни мы, ни «Краснодар» не являемся фаворитами

Главный тренер ПАОКа Абель Феррейра поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Краснодаром».

«Каждый игрок должен думать только о матче и ни о чём другом. Мы должны думать о путешествии, которое проделали с самого начала квалификации. Мы должны продолжать работать с той же самоотдачей.



Когда говорим о командах, таких как мы и „Краснодар“, то нельзя сказать, что кто-то из нас является фаворитом. У каждой команды есть свои сильные стороны. Наша задача остаётся прежней», — приводит слова Феррейры официальный сайт УЕФА.

Матч ПАОК — «Краснодар» состоится 30 сентября. Встреча пройдёт в Салониках на стадионе «Тумба». Начало матча — в 22:00 мск. В первом матче «Краснодар» на своём поле выиграл со счётом 2:1.