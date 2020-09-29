«Манчестер Сити» объявил о переходе Рубена Диаша

«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о переходе защитника «Бенфики» Рубена Диаша. Контракт 23-летнего футболиста с английским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Сообщалось, что «Бенфика» достигла договорённости с «Манчестер Сити» о продаже всех прав на португальского футболиста за € 68 млн и дополнительную сумму в размере € 3,6 млн в виде бонусов.

Напомним, Рубен Диаш — воспитанник «Бенфики». Защитник начал привлекаться к выступлениям за основной состав команды в 2017 году. В минувшем сезоне Рубен Диаш провёл 49 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три голевые передачи, получив при этом 12 жёлтых карточек. В 20 встречах с его участием «Бенфика» завершала игру без пропущенных мячей.