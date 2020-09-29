Киевское «Динамо» разгромило «Гент» и вышло в Лигу чемпионов
В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов киевское «Динамо» разгромило бельгийский «Гент» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский». Обслуживала матч польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком, ассистировали судьи на линиях Павел Сокольницки и Томаш Листкевич.
Счёт был открыт в начале матча — на 9-й минуте автором забитого мяча стал Виталий Буяльский, ему ассистировал Владислав Супряга. На 36-й минуте преимущество украинского клуба упрочил Карлос Де Пена, реализовав 11-метровый. В начале второго тайма счёт до крупного довёл Жерсон Родригеш, забивший гол с пенальти.
В первом матче «Динамо» обыграло «Гент» со счётом 2:1. Таким образом, киевляне пробились в групповой этап Лиги чемпионов.
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