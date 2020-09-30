Дайер убежал с поля во время матча с «Челси». Моуринью погнался за ним

Во время матча 4-го раунда Кубка английской лиги между «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси» произошёл забавный эпизод. На 77-й минуте полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Эрик Дайер внезапно убежал с поля, хотя не был заменён. Главный тренер «шпор» Жозе Моуринью погнался за футболистом. Вскоре Дайер вернулся на поле, а Моуринью занял своё место в технической зоне.

Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась победой хозяев в серии пенальти (1:1, 5:4 — по пенальти).



На 19-й минуте встречи первый гол забил нападающий лондонского «Челси» Тимо Вернер. Этот гол стал дебютным для немецкого форварда в официальных матчах за «Челси». На 83-й минуте полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Эрик Ламела сравнял счёт. В серии пенальти сильнее оказался «Тоттенхэм».



Таким образом, «Тоттенхэм Хотспур» вышел в 1/4 финала Кубка английской лиги, а «Челси» завершил выступление в турнире.