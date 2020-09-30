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Колодин: Новиков поспешил с отставкой. Если тебя не убирают, зачем уходить?

Колодин: Новиков поспешил с отставкой. Если тебя не убирают, зачем уходить?
Футбол / РПЛ 0

Бывший защитник «Динамо» Денис Колодин прокомментировал отставку главного тренера московского клуба Кирилла Новикова.

«Может быть, какой-то психологический момент здесь имел место. Возможно, два неудачных матча — с тбилисским «Локомотивом» и «Химками» — повлияли на решение. Но, конечно, наверное, всё-таки он поспешил. Если тебя не убирают, зачем уходить? Если говорить об игре, то она просматривается, моменты динамовцы всегда создают — осталось только начать забивать. Если бы вообще не было никакой игры — другое дело. Тем не менее Новиков так решил, это его желание. Вообще команде где-то не хватает стабильности. Порой и хорошо играют, но не залетают мячи. Может, это просто уровень нашего мастерства в целом? Где-то залетает, где-то — нет», — приводит слова Колодина сайт телеканала «Матч ТВ».

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