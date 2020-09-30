«Хетафе» разгромил «Бетис» в матче Примеры
В матче 4-го тура чемпионата Испании «Хетафе» разгромил «Бетис» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой, ассистировали судьи на линиях Теодоро Собрино Маган и Мигель Мартинес Мунуэра.
Счёт был открыт в первом тайме — на 13-й минуте автором забитого мяча стал Анхель Родригес, которому ассистировал Аллан Ньом. На 39-й минуте преимущество хозяев увеличил Марк Кукурелья с передачи Кучо Эрнандеса. Спустя несколько минут счёт до крупного довёл Анхель Родригес с паса Кучо Эрнандеса.
«Хетафе», набрав семь очков, вышел на первое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Бетис» (6) — на 3-м месте.
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