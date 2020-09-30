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«Хетафе» разгромил «Бетис» в матче Примеры

«Хетафе» разгромил «Бетис» в матче Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 4-го тура чемпионата Испании «Хетафе» разгромил «Бетис» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой, ассистировали судьи на линиях Теодоро Собрино Маган и Мигель Мартинес Мунуэра.

Счёт был открыт в первом тайме — на 13-й минуте автором забитого мяча стал Анхель Родригес, которому ассистировал Аллан Ньом. На 39-й минуте преимущество хозяев увеличил Марк Кукурелья с передачи Кучо Эрнандеса. Спустя несколько минут счёт до крупного довёл Анхель Родригес с паса Кучо Эрнандеса.

«Хетафе», набрав семь очков, вышел на первое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Бетис» (6) — на 3-м месте.

Испания - Примера. 4-й тур
29 сентября 2020, вторник. 22:30 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
3 : 0
Бетис
Севилья
1:0 Родригес – 13'   2:0 Кукурелья – 39'   3:0 Родригес – 42'
Удаления: нет / Манди – 83'
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