Моуринью объяснил, что словесная перепалка с Лэмпардом была просто дружеским советом

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал инцидент со словесной перепалкой с Фрэнком Лэмпардом, возглавляющим «Челси», во время встречи 4-го раунда Кубка английской лиги (1:1, 5:4 — по пенальти).

«Важно то, что мои чувства к Фрэнку важнее любых слов, которыми мы обмениваемся. В качестве игрока он отдавал мне всё, я никогда этого не забуду. Мои чувства всегда будут такими, как к другу, профессионалу и игроку, которому я обязан.

Единственное, что я сказал, — это мнение старого тренера молодому талантливому специалисту. Мы нужны игрокам, когда они проигрывают. Когда они побеждают, нам не нужно быть главным действующим лицом на боковой линии. Это было крайне простое мнение. В последнем матче, когда они проигрывали 0:3, мне было, жалко Лэмпарда, потому что ему было очень грустно и тихо в кресле. Что касается футбола, то мне нечему его научить.

На что сам Лэмпард ответил: «Мы немного повеселились у бровки. Я лишь прокомментировал тот факт, что он говорил с судьей больше, чем со своими игроками. Но я очень уважаю Жозе, и это никогда не изменится», — приводит слова обоих тренеров The Telegraph.