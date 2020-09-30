Агент ван де Бека недоволен игровым временем своего клиента в «Манчестер Юнайтед»

Агент 23-летнего нидерландского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека выразил недовольство количеством игрового времени своего клиента в матче 3-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (3:2).

«Мне совсем не нравится роль ван де Бека, выходящего на замену в матче с «Брайтоном». Я не мог поверить, что такой игрок, как Донни выходит на замену за 4 минуты до конца игры. Отмечу, что даже за это время он сделал три полезных действия. Пенальти, из-за которого был забит победный гол, тоже был назначен при его участии.

«Манчестер» мог проиграть со счётом 1:7. Конечно, у «Брайтона» хорошая команда, но с «Манчестер Юнайтед» такого не должно происходить», — цитирует агента Goal.

«Манчестер Юнайтед», набрав 3 очка в игре с «Брайтоном», расположился на 14-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.