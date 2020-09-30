Флик: в матче с «Боруссией» мы сможем проверить силы с лучшими футболистами Германии

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик выразил мнение о предстоящем матче Суперкубка Германии с дортмундской «Боруссией».
«Предстоящий матч настоящая классика. У «Дортмунда» фантастическая, очень молодая команда. Однако в их рядах есть и очень опытные футболисты. Они демонстрируют привлекательный, атакующий футбол. Мне очень нравится, как играет Люсьен Фавр. Они всегда хотят владеть мячом и атаковать. Мы сможем проверить свои силы в поединке с лучшими футболистами Германии. Этот матч сделает нас лучше. Мы проиграли один матч («Хоффенхайму» — 1:4, прим. ред.), но позади у нас невероятно успешное время. Поэтому каждый игрок может быть на сто процентов уверен в своих силах.
Участие Алабы в матче? Посмотрим, как он будет себя чувствовать», — приводит слова Флика официальный сайт «Баварии».
Матч Суперкубка Германии между «Баварией» и дортмундской «Боруссией» состоится сегодня, 30 сентября. Начало – 21:30 мск.
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