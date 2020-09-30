Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Милан» интересуется арендой защитника «Реала» и приобретением игрока сборной Японии

«Милан» интересуется арендой защитника «Реала» и приобретением игрока сборной Японии
Футбол / Италия 0

Итальянский «Милан» продолжает поиски игрока в линию обороны и обратил своё внимание на 30-летнего защитника мадридского «Реала» Хосе Игнасио Начо, утверждает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

По информации источника, представители «Милана» уже провели встречу с представителями «Реала» и обсудили возможные детали сделки. Итальянский клуб готов взять игрока в аренду без опции выкупа, «Реал» же со своей стороны может согласиться пойти на уступки и по-прежнему выплачивать игроку часть зарплаты.

Другой вариант – это приобретение защитника 21-летнего защитника «Болоньи» и сборной Японии Такэхиро Томиясу. «Милан» уже также провёл первые переговоры, однако россонери может отпугнуть цена на футболиста – «Болонья» желает получить за игрока не менее € 25 млн.

В сезоне-2019/2020 Начо Фернандес провёл за «Реал» 10 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами. В 5 матчах с его участием «Королевский клуб» завершал игру без пропущенных мячей. Его контракт с «Реалом» рассчитан до июня 2022 года.

«Милан» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед» Далотом
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020