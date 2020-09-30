«Милан» интересуется арендой защитника «Реала» и приобретением игрока сборной Японии

Итальянский «Милан» продолжает поиски игрока в линию обороны и обратил своё внимание на 30-летнего защитника мадридского «Реала» Хосе Игнасио Начо, утверждает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

По информации источника, представители «Милана» уже провели встречу с представителями «Реала» и обсудили возможные детали сделки. Итальянский клуб готов взять игрока в аренду без опции выкупа, «Реал» же со своей стороны может согласиться пойти на уступки и по-прежнему выплачивать игроку часть зарплаты.

Другой вариант – это приобретение защитника 21-летнего защитника «Болоньи» и сборной Японии Такэхиро Томиясу. «Милан» уже также провёл первые переговоры, однако россонери может отпугнуть цена на футболиста – «Болонья» желает получить за игрока не менее € 25 млн.

В сезоне-2019/2020 Начо Фернандес провёл за «Реал» 10 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами. В 5 матчах с его участием «Королевский клуб» завершал игру без пропущенных мячей. Его контракт с «Реалом» рассчитан до июня 2022 года.