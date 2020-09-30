Лэмпард оценил дебют вратаря Менди за «Челси» в игре с «Тоттенхэмом»

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о дебютной игре 28-летнего сенегальского вратаря Эдуара Менди в матче 4-го раунда Кубка английской лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (1:1, 4:5 – по пенальти).
«Я думаю, что Менди был очень хорош в игре с «Тоттенхэмом». Он сделал пару хороших сейвов и один великолепный. Даже после пропущенного мяча он сохранил позитивный настрой – это неплохая вещь. На самом деле, я доволен каждой частью игры «Челси» в матче с «Тоттенхэмом», — цитирует Лэмпарда Goal.
В матче с «Тоттенхэмом» Эдуар Менди провёл все 90 минут и совершил 3 сейва, пропустив один мяч.
Напомним, что сенегальский голкипер стал игроком «Челси» 24 сентября, перейдя из французского «Ренна». СМИ оценивают трансфер игрока в € 30 млн.
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