Яка Бийол: готов остаться в «Ганновере», даже если не выйдем в Бундеслигу

21-летний словенский полузащитник немецкого «Ганновера» Яка Бийол, арендованный у московского ЦСКА, выразил мнение о своём будущем в Германии.
«Я могу представить, что останусь в «Ганновере», если всё будет хорошо. Я не ставлю это в зависимость от попадания в Бундеслигу. Если меня всё будет устраивать здесь, то я останусь и во втором дивизионе», — цитирует Бийола Sportbuzzer.
Словенский хавбек уже успел дебютировать за «Ганновер» в матче 2-го тура второй немецкой Бундеслиги с «Оснабрюком» (1:2), проведя на поле все 90 минут и став лучшим игроком своей команды по средней оценке Whoscored.
Бийол подписал контракт с ЦСКА в 2018 году. Словенец сыграл за красно-синих 66 матчей, в которых забил 6 голов. Бийол — обладатель Суперкубка России–2018. Действующий контракт 21-летнего словенца с «армейцами» рассчитан до 2023 года.
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