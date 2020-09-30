«Задай вопрос Кулибали». «Ман Сити» допустил ошибку при представлении Рубена Диаша

Пресс-служба «Манчестер Сити» допустила забавную ошибку при представлении 23-летнего защитника Рубена Диаша, приобретённого из «Бенфики» за € 68 млн, сообщает Goal.

«Манчестер Сити» попросил своих болельщиков задавать вопросы «новичку» Калиду Кулибали в статье опубликованной на официальном сайте «Манчестер Сити», в которой раскрывается профиль новичка Рубена Диаша. Помимо «вопросов Калиду Кулибали», предлагается и приобрести футболку всё того же сенегальского защитника «Наполи». Однако достаточно оперативно обе ошибки были исправлены, после нескольких замечаний пользователей социальных сетей.

Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» отказался от трансфера Калиду Кулибали, отказавшись заплатить требуемые за игрока € 75–80 млн.