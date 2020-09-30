Луческу станет самым возрастным тренером в истории Лиге чемпионов

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу — самый возрастной тренер команды-участницы Лиги чемпионов в истории турнира.

Украинская команда в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов обыграла бельгийский «Гент» со счётом 3:0 и вышла в групповой этап. Это произошло впервые с сезона-2016/2017. Луческу в июле исполнилось 75 лет, и он будет самым возрастным тренером, который когда-либо участвовал со своей командой в основном турнире Лиги чемпионов. До этого самым пожилым был немец Юпп Хайнкес, тренировавший мюнхенскую «Баварию» в Лиге чемпионов сезона-2017/2018 в 73 года.

Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо» летом 2020 года, чем вызвал недовольство фанатов команды, так как с 2004 по 2016 год он возглавлял донецкий «Шахтёр», принципиального соперника киевлян.