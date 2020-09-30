Моуринью похвалил Дайера в «Инстаграме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью опубликовал в «Инстаграме» пост, в котором похвалил полузащитника своей команды Эрика Дайера.

«Я горжусь всеми моими игроками, но один из них — настоящий пример. 180 минут за 49 часов», — написал Моуринью.

В матче с «Челси» Дайер провёл на поле все 90 минут матча, а ранее отыграл полный матч третьего тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (1:1).

26-летний Дайер — воспитанник лиссабонского «Спортинга»: его родители переехали из Великобритании в Португалии, так как его матери предложили работу на чемпионате Европы 2004 года. За «Тоттенхэм» Дайер выступает с 2014 года. В текущем розыгрыше АПЛ полузащитник провёл за команду три матча. В чемпионате Англии сезона-2019/2020 на его счету 19 встреч и 5 жёлтых карточек.