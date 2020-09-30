Защитник «Арсенала» Зеад Колашинац близок к переходу в «Байер». Стороны договорились об условиях, а сделка будет завершена в течение 48 часов, сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере». Немецкий клуб заплатит за 27-летнего игрока € 11 млн и бонусы.



Колашинац перешёл в «Арсенал» летом 2017 года из «Шальке-04» на правах свободного агента. В прошлом сезоне защитник принял участие в 26 матчах чемпионата Англии (19 — в основном составе) и отдал две результативные передачи.



В сезоне-2020/2021 Зеад вышел на поле трижды и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость боснийского защитника в € 16 млн.

«Рома», «Шальке-04» и «Байер» интересуются Колашинацом