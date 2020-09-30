Лэмпард опроверг информацию о переходе Рюдигера в «Тоттенхэм»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард опроверг информацию об уходе защитника команды Антонио Рюдигера в «Тоттенхэм Хотспур».

«Нет, в данный момент Рюдигер никуда не уходит», — цитирует Лэмпарда Evening Standard.

Сообщалось, что «шпоры» рассчитывают завершить переход 27-летнего футболиста до закрытия трансферного окна. В СМИ также появлялась информация, что в услугах Рюдигера заинтересованы «Пари Сен-Жермен», «Барселона» и «Рома».



Рюдигер перешёл в лондонский «Челси» летом 2017 года из «Ромы». Сумма трансфера немецкого футболиста составила € 35 млн. В прошлом сезоне немецкий защитник принял участие в двадцати матчах английской Премьер-лиги (19 — в основном составе), в которых забил два гола, а также забил один мяч в свои ворота. Контракт немецкого футболиста с английским клубом действует до лета 2022 года.