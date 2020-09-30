Форвард «Вулверхэмптона» Траоре получил вызов в две сборные одновременно

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре получил вызовы в сборные Испании и Мали.

Как сообщает AS, испанская федерация надеется, что в ближайших матчах форвард будет выступать под руководством Луиса Энрике. Траоре был включён в предварительный состав испанской сборной на товарищескую встречу с Португалией и матчи Лиги наций со сборными Швейцарии и Украины. Адама неоднократно отмечал, что его желание — выступать за Испанию. Футболист защищал цвета молодёжных сборных разных возрастов.

Впервые Траоре был вызван в сборную Испании в ноябре 2019 года на отборочные матчи Евро-2020 с Мальтой и Румынией, но был вынужден покинуть состав после мышечной травмы. Затем его снова вызвали на матчи Лиги наций с Германией и Украиной, но Адама пропустил их из-за коронавируса.