Фоден и Гринвуд не будут вызваны в сборную Англии после скандального инцидента с девушками

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден и нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд не будут вызваны в сборную Англии для подготовки к матчам Лиги наций, сообщает Sky Sports.
По информации источника, главный тренер команды Гарет Саутгейт не планирует вызывать футболистов, так как прошло не так много времени после скандального инцидента с их участием. Напомним, молодые игроки были пойманы на нарушении правил карантина. После гостевого матча с Исландией в Лиге наций (1:0) футболисты привели девушек в отель, где располагалась команда. При этом известно это стало после того, как гостьи футболистов поделились видео из номера в одной из социальных сетей.
Англичанам предстоит сыграть товарищеский матч с Уэльсом, а также провести две встречи в Лиге наций — со сборными Бельгии и Дании.
- 30 сентября 2020
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