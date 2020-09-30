Максимилиан Филипп снова попал в список интересов «Вольфсбурга»

Нападающий московского «Динамо» Максимилиан Филипп снова попал в сферу интересов «Вольфсбурга», сообщает Kicker.
По информации источника, Филипп и немецкий клуб практически договорились о переходе год назад, но сделка сорвалась, потому что нападающий Йосип Брекало решил остаться в «Вольфсбурге». Филипп хотел бы вернуться в Германию, хотя в интервью Максимилиан отмечает, что в «Динамо» ему комфортно.
По информации немецких СМИ, большим препятствием в переходе могут стать финансовые требования бело-голубых. Если «Динамо» запросит € 20 млн, «Вольфсбург» не осилит такую сумму. Более того, Филиппу придётся отказаться от большой зарплаты, которую он получает в Москве.
Филипп перешёл в «Динамо» из дортмундской «Боруссии» прошлым летом за € 20 млн. Ранее 26-летний немец выступал на родине за «Фрайбург».
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