УЕФА разведёт российские и украинские команды по разным группам в еврокубках

УЕФА подтвердил, что вновь разведёт клубы из России и Украины по разным группам в Лиге чемпионов и Лиге Европы.



«Мы ссылаемся на решение чрезвычайной комиссии УЕФА, принятое в июле 2014 года, о том, что команды из Украины и России не могут играть друг против друга до соответствующего решения об ином», — ответила пресс-служба УЕФА корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.



Российский футбольный союз и Федерация футбола Украины выражали обеспокоенность по поводу безопасности в случае, если команды России и Украины будут играть друг против друга в соревнованиях УЕФА. В 2014 году было принято решение чрезвычайной комиссии УЕФА, которое препятствовало попаданию команд из России и Украины на групповом этапе еврокубков. Это связано со сложной политической ситуацией, которая может подвергнуть футболистов, тренерские штабы и болельщиков опасности.

Жеребьёвка группового этапа еврокубков пройдёт без представителей клубов