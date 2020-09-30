Шалимов: «Краснодар» ждёт сложная, некомфортная встреча

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов ПАОК — «Краснодар».



«Счёт 2:1 принёс минимальное преимущество «Краснодару» — команду устроит ничья. Но этот результат точно нельзя назвать комфортным. Гораздо лучше было выиграть 1:0. Дома в двухматчевых противостояниях всегда важно не пропускать. Если российской команде не удастся забить в Греции, игра будет держать в напряжении до последних минут, ведь один гол выведет в групповой этап турнира ПАОК. Думаю, «Краснодар» ждёт сложная, некомфортная встреча. Чтобы забить, подопечным Мурада Мусаева нужно играть активно и действовать в фирменном атакующем стиле. Но в таком случае ПАОК получит возможность создавать моменты в контратаках.



Не думаю, что неудачи наших клубов в еврокубках связаны с усталостью. Всё же после паузы на матчи сборных российские команды работали в недельном цикле. Хотя, конечно, утомление накопилось, но это не основная причина поражений. Повторюсь, «Краснодар» за три дня должен восстановиться. Для южан это точно не проблема», — цитирует Шалимова RT.

«Краснодар» обыграл ПАОК в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов