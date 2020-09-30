Ташуев: моё ощущение: Мусаев пока вообще не готов к работе в большом клубе

Бывший тренер «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал работу главного тренера команды Мурада Мусаева и оценил его перспективы.



«Моё ощущение: Мусаев пока вообще не готов к работе в большом клубе. Проблем очень много во всех отношениях. Создаётся впечатление, что клуб топчется на месте, в том числе Мусаев. Нельзя мальчика с детской школы сразу бросать в пекло. Должен иметься определённый запас знаний и опыта. А сегодня в тренерском цехе немало «полуфабрикатов». Руководители думают: «Он вроде играл в футбол, давайте поставим». А где базовые знания? Это же очень серьёзный момент. Схем-то может нахвататься любой. Таких специалистов я называю «интернетчики», — цитирует Ташуева RT.

Мурад Мусаев является тренером в системе «Краснодара» с 2005 года. В 2020 году специалист был официально назначен главным тренером основной команды.