Ташуев: моё ощущение: Мусаев пока вообще не готов к работе в большом клубе

Бывший тренер «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал работу главного тренера команды Мурада Мусаева и оценил его перспективы.
«Моё ощущение: Мусаев пока вообще не готов к работе в большом клубе. Проблем очень много во всех отношениях. Создаётся впечатление, что клуб топчется на месте, в том числе Мусаев. Нельзя мальчика с детской школы сразу бросать в пекло. Должен иметься определённый запас знаний и опыта. А сегодня в тренерском цехе немало «полуфабрикатов». Руководители думают: «Он вроде играл в футбол, давайте поставим». А где базовые знания? Это же очень серьёзный момент. Схем-то может нахвататься любой. Таких специалистов я называю «интернетчики», — цитирует Ташуева RT.
Мурад Мусаев является тренером в системе «Краснодара» с 2005 года. В 2020 году специалист был официально назначен главным тренером основной команды.
- 30 сентября 2020
-
12:46
-
12:34
-
12:29
-
12:17
-
12:04
-
12:00
-
11:50
-
11:48
-
11:42
-
11:20
-
11:18
-
10:55
-
10:41
-
10:41
-
10:25
-
10:07
-
10:03
-
09:51
-
09:44
-
09:35
-
09:17
-
08:30
-
07:07
-
06:35
-
05:53
-
05:34
-
04:58
-
04:41
-
04:20
-
03:42
-
03:20
-
03:02
-
02:29
-
02:00
-
01:42