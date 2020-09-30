Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш может перейти из «Порту» в «Фенербахче»

Нападающий «Порту» Зе Луиш может продолжить карьеру в «Фенербахче», сообщает Fanatik.

По информации источника, турецкий клуб предложил форварду договор аренды с правом выкупа. «Порту» турки предложили € 1 млн в качестве платы за годовую аренду и € 6 млн в качестве суммы выкупа при условии, что она будет оплачена в течение двух лет. Португальцы рассчитывают выручить за Зе Луиша € 8 млн. Переговоры планируется завершить до конца этой недели.

Зе Луиш перешёл в «Порту» летом 2019 года из московского «Спартака». Сумма трансфера составила € 10,75 млн. В прошлом сезоне 29-летний футболист принял участие в 19 матчах чемпионата Португалии (11 — в основном составе) и забил семь голов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.