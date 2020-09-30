Гильерме — о первом выезде в Грозный: я тогда был шокирован. Всё казалось таким опасным

Вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме рассказал, что бы он изменил в бразильцах и русских, а также описал своё самое необычное путешествие.
«Я понял, что после многих трудностей в своей жизни здесь я могу быть счастлив и жить в России всю жизнь. Честно – я не знаю, что поменял бы в бразильцах. Серьёзно говорю: русские и бразильцы очень похожи! Единственная разница – это настроение. А так – и русские, и бразильцы немного хитрые, во всём ищут выгоду, пытаются друг друга обмануть. А русских сделал бы более открытыми.
Самое необычное путешествие — мой первый выезд с «Локомотивом» в Грозный. 2009 год. Мы прилетели в день игры и жили в ужасной гостинице прямо в аэропорту. Я тогда был шокирован. Все казалось таким опасным», — цитирует Гильерме пресс-служба клуба.
- 30 сентября 2020
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