Чемпионат Италии может быть приостановлен

Заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Дзампа, которая курирует департамент по вопросам COVID-19, призвала приостановить розыгрыш Серии А из-за 14 положительных случаев заболевания коронавирусом в «Дженоа».

«Чемпионат должен быть приостановлен. Количество заболевших говорит само за себя. Когда есть такое большое количество положительных результатов, нужно приостановить футбольный сезон. Может заразиться много людей», — цитирует Дзампу La Gazzetta dello Sport со ссылкой на Radio Capital.

3 октября «Дженоа» предстоит встреча с «Торино». Сообщается, что лига намерена соблюдать правила УЕФА, по которым от клуба требуется наличие 13 футболистов (включая одного вратаря) с отрицательными результатами тестов на коронавирус. Стоит также вопрос о переносе игры на более поздний срок.