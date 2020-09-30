«ПСЖ» хочет подписать Диего Косту, но клубу нужно расстаться с кем-то из игроков

Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, испанец рассматривается как потенциальное усиление атаки парижан, однако клубу нужно разгрузить зарплатную ведомость. Коста может присоединиться только в том случае, если «ПСЖ» покинет кто-то из футболистов.

Если Диего покинет «Атлетико», то «матрасники» возобновят переговоры с Эдинсоном Кавани, который находится в статусе свободного агента. Трансферное окно закрывается 5 октября.

Коста выступает за мадридский «Атлетико» с 2018 года. В сезоне-2019/2020 испанский нападающий принял участие в 23 матчах Примеры, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт футболиста с испанским клубом действителен до лета 2021 года.