Полузащитник «Атлетико» Эррера попал в сферу интересов «Зенита»

Полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера получил предложение от «Зенита», сообщает AS. 30-летний игрок раздумывает над условиями российского клуба, но не уверен, что хочет покидать стан «матрасников».



Мексиканец перешёл в «Атлетико» из «Порту» в 2019 году на правах свободного агента. В сезоне-2019/2020 полузащитник провёл 30 матчей, забил гол и отдал две результативные передачи. После повреждения приводящей мышцы игрок потерял место в основном составе, поэтому в текущем сезоне ещё не выходил на поле.



Эррера стабильно вызывается в сборную Мексики. Эктор дебютировал за национальную команду в 2012 году, провёл за неё 74 матча и забил шесть голов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость полузащитника в € 16 млн.

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