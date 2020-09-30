«Спартак» сделал улучшенное предложение «Наполи» по Хюсаю

«Спартак» сделал новое предложение «Наполи» о переходе защитника Эльсеида Хюсая, сообщает AreaNapoli со ссылкой на газету TuttoSport.

По информации источника, красно-белые увеличили сумму за 26-летнего футболиста до € 8 млн. Хюсаю москвичи предложили контракт на пять лет с зарплатой € 3 млн в год.

Ранее появилась информация, что футболист принял решение остаться в итальянском клубе, несмотря на предложение «Спартака». Ожидается, что он подпишет новый контракт с «Наполи». Контракт албанца с клубом истекает следующим летом. Оклад Эльсеида составляет € 1,6 млн, а по новому договору он хочет получать € 3 млн.

Защитник выступает за «Наполи» с 2015 года, а до этого играл за «Эмполи». В прошлом сезоне в 20 матчах итальянской Серии А забил 1 мяч, отдал 2 результативные передачи и получил 3 жёлтые карточки.