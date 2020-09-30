Баркли перешёл в «Астон Виллу» на правах аренды

Полузащитник «Челси» Росс Баркли проведёт сезон-2020/2021 в «Астон Вилле» на правах аренды.



«Поймать игрока уровня Росса – это настоящий переворот для нашего клуба, и я уверен, что он преуспеет здесь и улучшит нашу команду», — цитирует главного тренера клуба Дина Смита пресс-служба «Астон Виллы».



Баркли является воспитанником «Эвертона», за который он выступал до 2018 года. Полузащитник покинул стан «ирисок» и перешёл в «Челси» за € 16,8 млн. За синих Росс провёл 86 матчей, забил 11 голов и отдал 11 результативных передач. В сезоне-2020/2021 26-летний игрок трижды появился на поле и забил один мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость полузащитника в € 21,5 млн.

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