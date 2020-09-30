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Что творится с топ-клубами АПЛ? Подкаст «Чемпионата»

Что творится с топ-клубами АПЛ? Подкаст «Чемпионата»
Футбол / Англия 0

«Чемпионат» публикует новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Говорим про 3-й тур АПЛ: неожиданный разгром «Манчестер Сити», топ-матч «Ливерпуль» – «Арсенал» и дикая несправедливость в отношении «Тоттенхэма» и «МЮ». А ещё Тьяго Силва теперь капитан «Челси».

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В этом выпуске:

0.00 – привет!
1.10 – пропущенный и забитый голы «Ливерпуля» связаны.
6.09 – не многовато ли у «Ливерпуля» нападающих?
12.27 – Себальос – вне основы, а Ляказетт – вне логики.
20.46 – дичайший матч «МЮ» (иначе не скажешь!)
34.16 – Тьяго Силва – капитан «Челси». Чтоооо?
46.35 – Гриша считает, что это был лучший матч «Тоттенхэма».
52.21 – к «Сити» есть вопросы. Кирилл спрашивает Гвардиолу.
1:03.14 – а кто вообще поборется с «Ливерпулем» за титул?
1:14.43 – советуем кино вместо нормального прощания.

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