Что творится с топ-клубами АПЛ? Подкаст «Чемпионата»

«Чемпионат» публикует новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Говорим про 3-й тур АПЛ: неожиданный разгром «Манчестер Сити», топ-матч «Ливерпуль» – «Арсенал» и дикая несправедливость в отношении «Тоттенхэма» и «МЮ». А ещё Тьяго Силва теперь капитан «Челси».

Слушайте на удобных платформах:

• в iTunes

• в Google Podcasts

• в приложениях для мобильных Android-устройств

• в «Яндекс. Музыке»

• в плеере TuneIn

• во «ВКонтакте»

• в плеере Castboх

• в плеере Podster

В этом выпуске:



0.00 – привет!

1.10 – пропущенный и забитый голы «Ливерпуля» связаны.

6.09 – не многовато ли у «Ливерпуля» нападающих?

12.27 – Себальос – вне основы, а Ляказетт – вне логики.

20.46 – дичайший матч «МЮ» (иначе не скажешь!)

34.16 – Тьяго Силва – капитан «Челси». Чтоооо?

46.35 – Гриша считает, что это был лучший матч «Тоттенхэма».

52.21 – к «Сити» есть вопросы. Кирилл спрашивает Гвардиолу.

1:03.14 – а кто вообще поборется с «Ливерпулем» за титул?

1:14.43 – советуем кино вместо нормального прощания.