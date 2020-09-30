Дзюба стал лучшим футболистом сезона-2019/2020 по версии РФС, Семак – лучший тренер

Исполком РФС утвердил победителей в номинациях по итогам сезона-2019/2020. Лучшим футболистом был признан нападающий «Зенита» Артём Дзюба, который провёл 28 матчей, забил 17 голов и отдал 14 результативных передач. Лучшим тренером был признан Сергей Семак. Под руководством специалиста «Зенит» досрочно стал чемпионом России. Клуб из Санкт-Петербурга был признан лучшей командой Российской Премьер-Лиги, сообщает пресс-служба РФС.



В номинации «Надежда», приз за которую получает лучший молодой игрок до 21 года, победил вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. В прошлом сезоне вратарь провёл 27 матчей в Российской Премьер-Лиге и пропустил 28 мячей.

Награду за вклад в развитие футбола получил бывший нападающий «Ростсельмаша» и СКА из Ростова Виктор Понедельник.