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Дзюба стал лучшим футболистом сезона-2019/2020 по версии РФС, Семак – лучший тренер

Дзюба стал лучшим футболистом сезона-2019/2020 по версии РФС, Семак – лучший тренер
Футбол / РПЛ 0

Исполком РФС утвердил победителей в номинациях по итогам сезона-2019/2020. Лучшим футболистом был признан нападающий «Зенита» Артём Дзюба, который провёл 28 матчей, забил 17 голов и отдал 14 результативных передач. Лучшим тренером был признан Сергей Семак. Под руководством специалиста «Зенит» досрочно стал чемпионом России. Клуб из Санкт-Петербурга был признан лучшей командой Российской Премьер-Лиги, сообщает пресс-служба РФС.

В номинации «Надежда», приз за которую получает лучший молодой игрок до 21 года, победил вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. В прошлом сезоне вратарь провёл 27 матчей в Российской Премьер-Лиге и пропустил 28 мячей.

Награду за вклад в развитие футбола получил бывший нападающий «Ростсельмаша» и СКА из Ростова Виктор Понедельник.

Жиго и Айртон попали в сборную 9-го тура РПЛ по версии WhoScored. У Дзюбы — десятка
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