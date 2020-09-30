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10 представителей «Зенита» попали в список 33 лучших игроков сезона по версии РФС

10 представителей «Зенита» попали в список 33 лучших игроков сезона по версии РФС
Футбол / РПЛ 0

Исполком РФС утвердил список 33 лучших футболистов сезона-2019/2020, об этом сообщила пресс-служба РФС. В полный список попали:

Вратари:

Игорь Акинфеев (ЦСКА)
Матвей Сафонов («Краснодар»)
Антон Шунин («Динамо»)

Защитники:

Марио Фернандес (ЦСКА)
Вячеслав Караваев («Зенит»)
Сергей Петров («Краснодар»)
Бранислав Иванович («Зенит»)
Андрей Семёнов («Ахмат»)
Самюэль Жиго («Спартак»)
Ярослав Ракицкий («Зенит»)
Георгий Джикия («Спартак»)
Урош Спаич («Краснодар»)
Юрий Жирков («Зенит»)
Айртон («Спартак»)
Дуглас Сантос («Зенит»)

Полузащитники:

Алексей Миранчук («Локомотив»)
Филипе Малком («Зенит»)
Зелимхан Бакаев («Спартак»)
Вилмар Барриос («Зенит»)
Роман Зобнин («Спартак»)
Дмитрий Баринов («Локомотив»)
Гжегож Крыховяк («Локомотив»)
Магомед Оздоев («Зенит»)
Матиас Норманн («Ростов»)
Вандерсон («Краснодар»)
Мариу Жоау («Локомотив»)
Алексей Ионов («Ростов»)

Нападающие:

Сердар Азмун («Зенит»)
Евгений Луценко («Арсенал»)
Эрик Бикфалви («Урал»)
Артём Дзюба («Зенит»)
Никола Влашич (ЦСКА)
Эльдор Шомуродов («Ростов»).

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