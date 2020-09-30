«Зенит» в «твиттере»: нас боятся больше, чем «ПСЖ», «Севилью» и «Порту»

Официальный твиттер-аккаунт «Зенита» на английском языке опубликовал предварительные результаты голосования УЕФА, в котором предлагается выбрать команду, с которой нежелательно попадаться в одной группе в Лиге чемпионов.
За «Зенит» отдали голоса 4% участвующих в опросе, за «Порту», «ПСЖ» и «Севилью» проголосовало 3% опрошенных.
„Нас боятся больше, чем „ПСЖ“, „Севилью“ и „Порту“, — написала пресс-служба „Зенита“.
Фото можно посмотреть в "твиттере" клуба.
Напомним, «Зенит» и «Локомотив» примут участие в групповом этапе Лиги чемпионов. К клубам может присоединиться «Краснодар», если по сумме двух встреч подопечные Мурада Мусаева не проиграют греческому ПАОК. Ответная встреча пройдёт сегодня, 30 сентября, в Салониках (Греция). Начало — в 22:00 мск.
- 30 сентября 2020
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