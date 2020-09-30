Дюков: РФС не видит предпосылок для приостановки чемпионатов из-за коронавируса

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.
«Текущая ситуация по коронавирусу находится в негативной динамике, ситуация становится более сложной. Отслеживаем то, что происходит. Готовимся к различным сценариям развития событий. Не хочу вдаваться в детали и разбирать с точки зрения вирусологии. На данный момент мы исходим из того, что до Нового года и РПЛ, и ФНЛ точно смогут провести те матчи, которые были запланированы. Мы не видим предпосылок к приостановке чемпионатов. Да, октябрь будет непростым, стоит ждать нового пика. Но дальше этот рост должен прекратиться в течение месяца.
Сейчас количество случаев не является критичным. У клубов есть знания и опыт, который был наработан летом. Если мы посмотрим на новые случаи заражения, то они касаются клуба-новичка — «Ротора». Сейчас все понимают, что есть регламент. Если его соблюдать, то удастся избежать большого количества заболевших. Когда мы видим порядка десяти случаев в команде, то это несоблюдение регламента. С другой стороны, в отличие от весны, мы понимаем, чего ждать. У нас есть статистика тех, кто переболел из футболистов. Да, заболевание неприятное, но, как правило, его переносят без симптомов. Игроки после болезни прошли все УМО. Нельзя сказать, что заболевание как-то повлияло на функциональное состояние игроков.
Что касается болельщиков на трибунах, то это решения, которые принимают власти. Да и мы не видим необходимости в введении дополнительных ограничений. Я всё ещё считаю, что стадион — это открытое пространство, воздух. При соблюдении всех правил посещение матчей не является опасным и не ухудшает ситуацию в регионе. Но окончательные решения за властями", — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 30 сентября 2020
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