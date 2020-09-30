Зинченко пропустит матчи сборной Украины из-за травмы
Защитник «Манчестер Сити» и Сборной Украины Александр Зинченко получил повреждение приводящей мышцы. Об этом сообщает шеф-продюсер украинских телеканалов Иван Гресько в своем Facebook. Футболист прошел детальное медицинское обследование в «Манчестер Сити» с использованием аппарата-МРТ. По результатам стало ясно, что Зинченко пропустит минимум три недели.
Таким образом, защитник пропустит предстоящий сбор национальной команды и не поможет сборной Украины в ближайшем товарищеском матче с Францией (7 октября), а также играх Лиги наций с Германией (10 октября) и Испанией (13 октября).
Зинченко дебютировал за сборную в 2015 году. Он провёл за национальную команду 33 матча, забит пять мячей и отдал результативную передачу.
Зинченко может быть арендован «Барселоной»
- 30 сентября 2020
-
14:36
-
14:25
-
14:22
-
14:15
-
13:39
-
13:32
-
13:25
-
13:23
-
13:15
-
13:12
-
13:06
-
12:46
-
12:34
-
12:29
-
12:17
-
12:04
-
12:00
-
11:50
-
11:48
-
11:42
-
11:20
-
11:18
-
10:55
-
10:41
-
10:41
-
10:25
-
10:07
-
10:03
-
09:51
-
09:44
-
09:35
-
09:17
-
08:30
-
07:07
-
06:35
Партнерский контент