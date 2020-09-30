Зинченко пропустит матчи сборной Украины из-за травмы

Защитник «Манчестер Сити» и Сборной Украины Александр Зинченко получил повреждение приводящей мышцы. Об этом сообщает шеф-продюсер украинских телеканалов Иван Гресько в своем Facebook. Футболист прошел детальное медицинское обследование в «Манчестер Сити» с использованием аппарата-МРТ. По результатам стало ясно, что Зинченко пропустит минимум три недели.



Таким образом, защитник пропустит предстоящий сбор национальной команды и не поможет сборной Украины в ближайшем товарищеском матче с Францией (7 октября), а также играх Лиги наций с Германией (10 октября) и Испанией (13 октября).



Зинченко дебютировал за сборную в 2015 году. Он провёл за национальную команду 33 матча, забит пять мячей и отдал результативную передачу.

Зинченко может быть арендован «Барселоной»