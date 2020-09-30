Дюков: выступления «Динамо» и «Ростова» в Лиге Европы вызывают озабоченность

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал неудачные выступления клубов РПЛ в Лиге Европы, а также рассказал, по каким критериям российские команды уступают европейским.

«Вопрос о сокращении команд в РПЛ до 10-12 не обсуждался, мне ничего неизвестно об этом. Когда-то этот вариант рассматривался. Недавние события и выступления в Лиге Европы наших клубов вызывает озабоченность. Понятно, что это разные матчи, разные поражения. Как в Анне Карениной: „Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему“. Есть тенденция, которая появилась не вчера. РФС об этом говорил давно, что количество игр должно быть больше.

В Европе наблюдается рост интенсивности игровых действий, клубы уделяют внимание скоростным и силовым характеристикам игроков. В нашем футболе мы видим, что достаточно много матчей проходят так, что многие команды защищаются низким блоком, а у игрока команды, которая владеет мячом, есть вечность для принятия решений: и кофе заказать, и «Войну и мир» написать. В Европе же и секунды не дают подумать. Тот успех европейских команд на последнем чемпионате мира неслучаен. Европейский футбол сейчас впереди. Наши конкуренты идут вперёд, нам нельзя отставать, нужно продолжать движение вперёд.

Мы не можем повлиять на клубы и финасировать их. Мы можем только высказывать мнения по формату. Мы предлагали пересмотреть формат, чтобы было больше игр с высокой интенсивностью. Чтобы клубы, выступающие в еврокубках, были к ним готовы. Чтобы добиться количества высокоинтенсивных матчей, необязательно снижать количество клубов до 10-12. Моё мнение не изменилось: я был бы рад, если бы в РПЛ играло 18 клубов. Но у этих клубов должны быть финансовые возможности, организационные. Не нужны клубы — поставщики очков, потому что мы видим нынешний чемпионат. Такие игры перед еврокубками ничего не дают, сборной не помогают", — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.