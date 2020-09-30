Дюков: вижу прогресс в судействе, но работа VAR нас пока не устраивает

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о судействе в российских футбольных чемпионатах.
«Вижу прогресс в судействе. Последние туры прошли спокойно. Вижу положительную динамику в снижении ключевых ошибок. Арбитры стали меньше ошибаться. Если посмотреть статистику, то в прошлом году за первые девять туров арбитры в поле совершили 46 ключевых ошибок, в этом сезоне — 37 ошибок. Сокращение на 20% — неплохо.
Ситуацию исправил ещё и VAR. Да, есть вопросы к VAR. То, как он работает, нас пока не устраивает. Если говорить о матче «Урал» — «Зенит», то там была как раз ошибка VAR. Но VAR и помогает — было 18 правильных вмешательств со стороны VAR. Ошибки полностью не исключить, но работать в этом направлении мы должны. Следующая отметка для нас — не больше одной ключевой ошибки за тур. Когда мы выйдем, то будем думать о новом уровне", — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 30 сентября 2020
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