Дюков прокомментировал назначение Эллерея на должность советника генсека РФС

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал назначение бывшего арбитра английской Премьер-лиги Дэвида Эллерея на должность советника генерального секретаря РФС.

«Он будет участвовать в подготовке арбитров, проводить практические занятия. Так получилось, что он попал сразу же с корабля на бал — было два эпизода, в которых нам было важно его мнение. Поэтому мы привели его мнение. Что касается комментариев, то есть ЭСК и круг лиц, которые комментируют», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Эллерей известен как один из создателей системы видеопомощи арбитрам (VAR). На протяжении последних четырёх лет активно работал со многими конфедерациями и национальными футбольными ассоциациями в части оказания им методической и практической помощи по внедрению системы VAR при проведении национальных соревнований.