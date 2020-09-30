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Дмитрий Сычёв стал участником «Ледникового периода»

Дмитрий Сычёв стал участником «Ледникового периода»
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв стал участником нового сезона шоу «Ледниковый период». В этой программе спортсмены, актёры и представители шоу-бизнеса соревнуются в мастерстве фигурного катания.

На YouTube-канале проекта был опубликован ролик, посвящённый первой серии сезона. В нём были представлены все участники нового сезона «Ледникового периода». Партнёром Сычёва будет чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы в парном катании Мария Петрова.

За свою профессиональную карьеру Сычёв играл в московском «Спартаке», «Локомотиве», «Волге». Всего футболист провёл 383 матча и забил ровно 100 голов. Нападающий стабильно привлекался в сборную России. В составе национальной команды форвард провёл 47 матчей и забил 15 мячей.

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