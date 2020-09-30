Дюков рассказал о фан-зонах во время ближайших матчей Лиги наций с Турцией и Венгрией

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос, будут ли организованы фан-зоны во время матчей Лиги наций со сборными Турции и Венгрии.

«Фан-зона в Санкт-Петербурге будет во время матча Россия — Турция. В Ростове сделаем во время матча Россия — Венгрия», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матчи группового этапа Лиги наций УЕФА со сборными Турции и Венгрии пройдут на стадионе «ВТБ Арена». Встреча с турецкой национальной командой состоится 11 октября, а матч с венгерской сборной — 14 октября. Обе встречи начнутся в 21:45 мск.

Напомним, в предыдущую паузу на международные матчи сборная России одержала две победы в Лиге наций УЕФА. Подопечные Станислава Черчесова сначала на своём поле переиграли Сербию (3:1), а затем на выезде Венгрию (3:2).