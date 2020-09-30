Дюков: в переезд «Тамбова» в Саранск не верю, там не смогут содержать клуб РПЛ

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о финансовой обстановке в клубах РПЛ, а также прокомментировал слухи о возможном переезде клуба «Тамбов» в Саранск.

«Мне сложно давать оценку финансовому состоянию наших клубов и у кого какие проблемы. Нет информации, что ситуация является сложной. Не было обращений с их стороны, проводить расследование нет смысла. Сложности есть у любого клуба, у многих компаний. У многих региональных бюджетов. Если сложности даже есть, то их, надеюсь, преодолеют.

Что касается возможного переезда «Тамбова» в Саранск, ранее я уже отвечал по их возможному переезду в Нижний Новгород. Там было много вопросов с нашей стороны. В переезд «Тамбова» в Саранск не верю. Знаю ситуацию в Саранске, не верю, что там смогут содержать клуб РПЛ", — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.