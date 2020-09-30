Лукаш Тесак – о Новосельцеве: башка решает всё. А там по ходу петарда в голове

Бывший защитник «Торпедо» и тульского «Арсенала» Лукаш Тесак рассказал, почему не удалось раскрыться защитнику «Сочи» Ивану Новосельцеву.
«На самом деле он поплыл. Деньги – не деньги. Девчонки – не девчонки. У него были нереальные данные. Мне так жалко. Если бы у меня были такие данные, то я бы был таким крайним защитником. У него хорошая скорость, рост. Он был силён, как бык. В единоборствах выдавливал: корпус мощный. Но башка решает всё. А там по ходу петарда в голове.
Да нет! Когда он к нам пришёл, у нас в команде был как раз Эдгарс Гаучарс. Новосельцев очень хотел быть на него похожим. Борода, пиджаки, бабочки. У Эдгараса всё было шикарно, с иголочки, а Иван немного рыженький. Это выглядело смешно. Молодые люди же: пришли чуть к деньгам, хотели понравиться людям», — цитирует Тесака Metaratings.
- 30 сентября 2020
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