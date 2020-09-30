Лукаш Тесак: Хави Гарсия — мразь. Такой неприятный человек

Бывший защитник «Торпедо» и тульского «Арсенала» Лукаш Тесак рассказал, какому футболисту он никогда не пожал бы руки.



«Хави Гарсия. Он мразь. Такой неприятный человек. Специально наступал! Ах! Вредяга. Противный игрок. Фу! От него эта грязь идёт. Хотя такие игроки требуются команде, которые могут вывести людей из себя, навредить специально, чтобы концентрация упала», — цитирует Тесака Metaratings.



Профессиональная карьера Тесака длилась с 2004 по 2019 год, когда защитник закончил карьеру в «Погронье». В Российской Премьер-Лиге Лукаш выступал с 2012 по 2016 год. Игрок провёл 125 матчей и забил четыре гола. В составе «Торпедо» защитник стал бронзовым призёром первенства Футбольной национальной лиги сезона-2013/2014.

Лукаш Тесак – о Новосельцеве: башка решает всё. А там по ходу петарда в голове