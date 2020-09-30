Лунёв вернулся в общую группу «Зенита» перед матчем со «Спартаком»

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв вернулся в общую группу в преддверии матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

«Привет, Андрей», — написала пресс-служба клуба.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" сине-бело-голубых.

Лунёв из-за травмы не смог доиграть выездной матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги минувшего сезона с грозненским «Ахматом» (1:1). Футболист получил повреждение на 85-й минуте. Лунёв был вынужден покинуть поле. Вместо него в игру вступил вратарь Михаил Кержаков.

Лунёв перешёл в «Зенит» в январе 2017 года из «Уфы». Сумма трансфера составила € 3,5 млн. В прошлом сезоне 28-летний голкипер принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги и пропустил 11 голов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.