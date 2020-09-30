Эден Азар рискует пропустить матч с «Барселоной» из-за повреждения

Мадридский «Реал» подтвердил, что нападающий Эден Азар получил очередное повреждение. Бельгиец прошёл медицинское обследование, по результатам которого форвард может пропустить от трёх до четырёх недель, сообщает Marca.



Азар пропустит предстоящий сбор национальной команды и не поможет в товарищеском матче с Кот-д'Ивуаром (8 октября), а также встречах Лиги наций с Англией (11 октября) и Исландией (14 октября). После двух туров сборная Бельгии с шестью очками лидирует в турнирной таблице своей группы.



В «Реале» нападающий рискует пропустить матчи с «Вальядолидом», «Леванте», «Кадисом» и «Барселоной». После двух матчей «сливочные» набрали четыре очка и расположились на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

Азар — в заявке «Реала» на матч Примеры с «Вальядолидом»