«Шальке» объявил имя нового главного тренера

Бывший наставник «Аугсбурга» Мануэль Баум назначен на должность главного тренера «Шальке», сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Последним место работы 41-летнего специалиста стала сборная Германии U18. Контракт Баума с «Шальке» рассчитан до 30 июня 2022 года.
«Приход Мануэля значит, что „Шальке“ обрёл абсолютного специалиста. Если вы посмотрите на его команды, то обнаружите, что его коллективы всегда имели чёткую структуру и организацию на поле. Это очень важный фактор в нашей нынешней ситуации.
Мы убеждены, что Мануэль Баум как человек и тренер очень хорошо подходит для «Шальке». Здесь мы хотели бы особо поблагодарить федерацию футбола за быстрое улаживание всех деталей", — цитирует спортивного директора клуба Йохена Шнайдера пресс-служба.
- 30 сентября 2020
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