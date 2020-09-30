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«Ростов» почти договорился с «Тамбовом» о переходе нападающего Обухова

«Ростов» почти договорился с «Тамбовом» о переходе нападающего Обухова
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», «Ростов» и «Тамбов» практически договорились о трансфере нападающего Владимира Обухова. Сделка может быть закрыта в ближайшее время.

Вероятнее всего, контракт 28-летнего форварда с ростовским клубом будет рассчитан на три года. Ранее об интересе к футболисту сообщал Metaratings.

Владимир Обухов является воспитанником московского «Спартака». В «Тамбов» он перешёл в сентябре 2019 года из «Сочи» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провёл девять матчей в Российской Премьер-Лиге и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

Ранее появилась информация, что нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов близок к переходу в «Дженоа» примерно за € 8 млн.

Эльдор Шомуродов близок к переходу из «Ростова» в «Дженоа»
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