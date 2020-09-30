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Источник: Шомуродов 1 октября отправится в Италию и подпишет контракт с «Дженоа»

Источник: Шомуродов 1 октября отправится в Италию и подпишет контракт с «Дженоа»
Футбол / РПЛ 0

1 октября нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов отправится в Италию, чтобы подписать контракт с «Дженоа», сообщает Championat.Asia.

Ранее в СМИ появилась информация, что форвард близок к переходу в «Дженоа». Клубы находились на продвинутой стадии переговоров. Ожидается, что сумма сделки составит примерно € 8 млн.

Шомуродов защищает цвета «Ростова» с 2017 года, а до этого выступал на родине за «Бунёдкор» и «Машъаль». В сборную Узбекистана вызывается с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. В прошлой кампании Эльдор забил 11 голов и отдал 6 результативных передач в 28 встречах чемпионата. В недавнем матче квалификации Лиги Европы с «Маккаби» из Хайфы игрок поразил ворота соперника впервые с февраля.

Эльдор Шомуродов близок к переходу из «Ростова» в «Дженоа»
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