«Бавария» интересуется полузащитником «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Тома Лемар близок к тому, чтобы продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Мюнхенская «Бавария» и «РБ Лейпциг» сейчас рассматривают возможность приобретения Лемара. Хавбек «Атлетико» может покинуть команду в ближайшие дни.
Об интересе «РБ Лейпциг» к 24-летнему французскому футболисту уже сообщал Bild. На трансфере полузащитника настаивает главный тренер немецкой команды Юлиан Нагельсман.
Лемар перешёл в мадридский «Атлетико» из «Монако» в 2018 году. Сумма трансфера составила € 70 млн. В прошлом сезоне Лемар принял участие в 22 матчах чемпионата Испании, получил 2 жёлтые карточки и не отметился ни одним результативным действием. В Кубке французский футболист и вовсе не принял участия ни в одной встрече.
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